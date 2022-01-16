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Тест-систему для определения нового омикрон-штамма Covid разработали в Новосибирске

16 января 04:27
Фото: pixabay.com
Регистрация займет три месяца.

Тест-систему для определения нового омикрон-штамма Covid-19 разработали в Новосибирске. В ее создании принимали участие ученые из Академгородка, биотехнопарка Кольцово и Санкт-Петербурга.

Тесты созданы для лабораторной диагностики. Один из разработчиков Евгений Печковский объяснил, весь принцип работы: берется мазок из носоглотки, затем медик смешивает биоматериал с праймерами. После всей обработки на специализированном оборудовании через час появится результат. Отмечается, что тест чувствительный на 97%.

В итоге получается несколько результатов: на наличие коронавируса в организме человека и наличие омикрона. По словам ученых, тест-систему могут использовать в клиниках и в научных исследованиях. Пока разработка не прошла регистрацию. Это может занять около трех месяцев.

Известно, что в российском производстве уже зарегистрирована первая тест-система для определения омикрон-штамма ковида. Ее разработали специалисты ФМБА, сообщают «Вести-Новосибирск».

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#Новости#Технологии
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