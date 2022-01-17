Еще в нескольких регионах Сибири зафиксировали штамм коронавируса «омикрон»

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», - отметил главный санитарный врач края.