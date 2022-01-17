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Еще в нескольких регионах Сибири зафиксировали штамм коронавируса «омикрон»

17 января 05:28
Фото: pixabay.com
В Новосибирске случаев заражений пока не выявлено.

Еще в нескольких регионах Сибири зафиксировали штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Дмитрий Горячев на своем телеграм-канале.

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», - отметил главный санитарный врач края.

Ещё 4 случая зафиксировали в Бурятии. Ранее омикрон обнаружили в Республике Тыва и Иркутской области.

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