Новосибирский ученый заявил об очень легком течении болезни ковидом штамма «омикрон»

Специалист считает, что вскоре Новосибирскую область ждет всплеск заболеваемости ковидом, хотя пока в регионе наблюдается снижение числа заражений. Дело в том, что «омикрон» обладает высокой контагиозностью, то есть заразностью. По этому число заболевших может быть кратным по отношению к предыдущим волнам. И можно предположить, что этот штамм уже появился в Новосибирской области.