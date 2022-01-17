Новосибирский ученый заявил об очень легком течении болезни ковидом штамма «омикрон»

Кандидат биологических наук Сергей Седых заявил, что штамм «омикрон» переносится «в основном очень легко». Такой ответ он дал журналистам BFM-Новосибирск, комментируя перспективы распространения этого штамма коронавируса.
Специалист считает, что вскоре Новосибирскую область ждет всплеск заболеваемости ковидом, хотя пока в регионе наблюдается снижение числа заражений. Дело в том, что «омикрон» обладает высокой контагиозностью, то есть заразностью. По этому число заболевших может быть кратным по отношению к предыдущим волнам. И можно предположить, что этот штамм уже появился в Новосибирской области.
У «омикрона» не такие симптомы, к которым люди привыкли в первые две волны. Ученый отметил, что здесь не идет речь о потере обоняния, зато у кого-то может быть кашель, а у кого-то - головная боль. Но заразность у штамма, как выразился специалист, «потрясающая - заболевают все контактировавшие».