Потепление в Новосибирске резко сменится на мороз до -24 градусов

Сегодня, 17 января, в мэрии Новосибирска предупредили о грядущем резком похолодании. После оттепели с температурой в +2°С в городе ожидается мороз до -24°С. Из-за этого предполагается, что станет больше травм, связанных с гололедом, а также возможны сложности с работой всех видов транспорта. Также в мэрии заранее предупредили, что содержание улиц и дорог тоже может быть осложнено.