Потепление в Новосибирске резко сменится на мороз до -24 градусов

Сегодня, 17 января, в мэрии Новосибирска предупредили о грядущем резком похолодании. После оттепели с температурой в +2°С в городе ожидается мороз до -24°С. Из-за этого предполагается, что станет больше травм, связанных с гололедом, а также возможны сложности с работой всех видов транспорта. Также в мэрии заранее предупредили, что содержание улиц и дорог тоже может быть осложнено.
Уже завтра, 18 января, ночью температура составит -11..-13°С, а днем она не сильно будет отличаться - около -9..-11°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Гололед на дорогах.
В среду, 19 января, ночная температура составит -13..-15°С, а в пригороде до -20°С. Днем около -11..-13°С. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Осадков не ожидается, на дорогах - гололед. В четверг, 20 января, температура ночью опустится до -17..-19°С, а в пригороде термометры покажут -24°С. Днем воздух прогреется только до -12..-14°С. Южный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Преимущественно без осадков. Гололед сохранится.