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Светофор устроил диско-шоу на перекрестке в Новосибирске

17 января 16:44
Фото: АСТ-54
На пересечении улиц Бориса Богаткова и Воинской он показывал одновременно красный и зеленый сигналы.

В Новосибирске светофор на перекрестке устроил диско-шоу. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.

Очевидец, предположительно - водитель такси, снял на видео, как светофор показывал противоречащие друг другу сигналы. Он одновременно включал красный и зеленый свет.

По словам водителя, неисправный светофор находится на пересечении улиц Бориса Богаткова и Воинской. Официальная информация о его работе не поступала.

Тем временем владельцы автомобилей с системой ЭРА-ГЛОНАСС смогут вызывать Росгвардию. Как сообщает gradnews.ru, устанавливать дополнительное оборудование для активации услуги не потребуется.

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