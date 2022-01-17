Светофор устроил диско-шоу на перекрестке в Новосибирске

В Новосибирске светофор на перекрестке устроил диско-шоу. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.
Очевидец, предположительно - водитель такси, снял на видео, как светофор показывал противоречащие друг другу сигналы. Он одновременно включал красный и зеленый свет.
По словам водителя, неисправный светофор находится на пересечении улиц Бориса Богаткова и Воинской. Официальная информация о его работе не поступала.
Тем временем владельцы автомобилей с системой ЭРА-ГЛОНАСС смогут вызывать Росгвардию. Как сообщает gradnews.ru, устанавливать дополнительное оборудование для активации услуги не потребуется.