В Новосибирске на 10 тысяч рублей оштрафовали депутата Горсовета Александра Мухарыцина. Такое решение принял сегодня, 17 января, Центральный районный суд.
До того, как оштрафовать депутата, его двое суток продержали под стражей в изоляторе временного содержания. Задержали его 15 января после того, как Мухарыцин принял участие в пикете против роста тарифов на капремонт. Но оштрафовали его вовсе не из-за этого.
Депутата признали виновным в проведении без предварительного уведомления публичного мероприятия на улице Высоцкого, когда люди протестовали против строительства здесь торговых павильонов, сообщает НГС. Тогда жителям Новосибирска удалось отстоять свои права, и мэр наложил мораторий на торговые киоски.