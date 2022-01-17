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В Новосибирске на 10 тысяч рублей оштрафовали депутата Горсовета

17 января 13:37
Фото: Александр Мухарыцин / ВКонтакте
Александра Мухарыцина наказали за акцию против строительства киосков на улице Высоцкого.

В Новосибирске на 10 тысяч рублей оштрафовали депутата Горсовета Александра Мухарыцина. Такое решение принял сегодня, 17 января, Центральный районный суд.

До того, как оштрафовать депутата, его двое суток продержали под стражей в изоляторе временного содержания. Задержали его 15 января после того, как Мухарыцин принял участие в пикете против роста тарифов на капремонт. Но оштрафовали его вовсе не из-за этого.

Депутата признали виновным в проведении без предварительного уведомления публичного мероприятия на улице Высоцкого, когда люди протестовали против строительства здесь торговых павильонов, сообщает НГС. Тогда жителям Новосибирска удалось отстоять свои права, и мэр наложил мораторий на торговые киоски.

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