На протесте против тарифов ЖКХ у «Глобуса» в Новосибирске задержан депутат горсовета

«После акции протеста против повышения тарифов, прошедшей сегодня возле театра “Глобус”, задержан депутат городского Совета Александр Мухарыцин. Уехав с сотрудниками полиции, он связался со сторонниками и сообщил, что отправлен в ИВС (изолятор временного содержания) до суда, который состоится завтра» – сообщает «Горводоканал».