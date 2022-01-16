На протесте против тарифов ЖКХ у «Глобуса» в Новосибирске задержан депутат горсовета. Об этом сообщил Telegram-канал «Горводоканал».
Протесты проходили у театра «Глобус» 15 января. Сотрудники полиции задержали депутата Александра Мухарыцина. Мужчина выступал против повышения тарифов на капитальный ремонт в 25,4%, который приняли 21 декабря 2021 года.
«После акции протеста против повышения тарифов, прошедшей сегодня возле театра “Глобус”, задержан депутат городского Совета Александр Мухарыцин. Уехав с сотрудниками полиции, он связался со сторонниками и сообщил, что отправлен в ИВС (изолятор временного содержания) до суда, который состоится завтра» – сообщает «Горводоканал».
Помимо депутата, после акции задержали активиста Виктора Сорокина. Его доставили в отдел полиции № 4 «Калининский». Он пробыл там два часа.