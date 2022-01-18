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Более 30% жителей Новосибирска недовольны новым местом работы

18 января 03:29
Фото: pixabay.com
Больше всего новое место работы не нравится специалистам в сфере менеджмента.

Более 30% жителей Новосибирска недовольны новым местом работы. Такие данные предоставили аналитики портала hh.ru.

Специалисты провели опрос среди новосибирцев и выяснили, что 31% респондентов, сменивших место работы в 2021 году, не обрадовались изменениям.

Новая работа вдохновляет только 29% сибиряков. Примерно столько же разницы в смене не заметили. Более позитивно к смене деятельности отнеслись ИТ-специалисты.

Изменениями не довольны в большей степени специалисты высшего менеджмента. В текущем году не исключают смену работы 73% трудоустроенных людей.

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