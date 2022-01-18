Более 30% жителей Новосибирска недовольны новым местом работы. Такие данные предоставили аналитики портала hh.ru.
Специалисты провели опрос среди новосибирцев и выяснили, что 31% респондентов, сменивших место работы в 2021 году, не обрадовались изменениям.
Новая работа вдохновляет только 29% сибиряков. Примерно столько же разницы в смене не заметили. Более позитивно к смене деятельности отнеслись ИТ-специалисты.
Изменениями не довольны в большей степени специалисты высшего менеджмента. В текущем году не исключают смену работы 73% трудоустроенных людей.