В Новосибирске снегоуборочные работы проведут в центре и в других шести районах. Об этом сообщили в мэрии.
От снежных завалов 18 января очистят 13 улиц. Так, уберут и вывезут снег из:
- Дзержинского района, а именно с улицы Даурской;
- Калининского района – там от снега очистят улицы Гребенщикова и Земнухова;
- Кировского района – снегоуборочная техника будет работать на улице Немировича-Данченко;
- Ленинского района – вывезут снег с улицы Станиславского;
- Первомайского района – работы проведут на одноименной улице;
- Советского района – там снегоуборочные работы пройдут на улицах Сиреневой, Софийской и Мусы Джалиля;
- Центрального округа – снег вывезут на Красном проспекте, на улице Ипподромской, Виктора Ващука и Жуковского.
В мэрии дополнили, что график выхода снегоуборочной техники может меняться из-за погодных условий. Также автомобилистов просят не парковаться на указанных участках, чтобы обеспечить проезд спецтехники.