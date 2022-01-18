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В Новосибирске снегоуборочные работы проведут в центре и в других шести районах

18 января 02:48
Фото: pixabay.com
Водителей просят не оставлять свой автомобиль, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

В Новосибирске снегоуборочные работы проведут в центре и в других шести районах. Об этом сообщили в мэрии.

От снежных завалов 18 января очистят 13 улиц. Так, уберут и вывезут снег из:

- Дзержинского района, а именно с улицы Даурской;

- Калининского района – там от снега очистят улицы Гребенщикова и Земнухова;

- Кировского района – снегоуборочная техника будет работать на улице Немировича-Данченко;

- Ленинского района – вывезут снег с улицы Станиславского;

- Первомайского района – работы проведут на одноименной улице;

- Советского района – там снегоуборочные работы пройдут на улицах Сиреневой, Софийской и Мусы Джалиля;

- Центрального округа – снег вывезут на Красном проспекте, на улице Ипподромской, Виктора Ващука и Жуковского.

В мэрии дополнили, что график выхода снегоуборочной техники может меняться из-за погодных условий. Также автомобилистов просят не парковаться на указанных участках, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

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