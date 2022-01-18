Следователи возбудили дело по факту пожара на нелегальной АЗС в Новосибирске

Напомним, 16 января на частной территории в огне оказалась цистерна с топливом. Позже выяснилось, что владельцы торговали бензином. Пожар едва не перекинулся на соседние дома, но сотрудники МЧС вовремя успели приступить к ликвидации и не допустили серьезных последствий ЧП. Дознаватели склоняются к версии, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.