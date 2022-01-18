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Следователи возбудили дело по факту пожара на нелегальной АЗС в Новосибирске

18 января 01:23
Фото: pixabay.com
Площадь пожара достигла 100 кв.м.

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на месте нелегальной АЗС в Новосибирске.

СК подозревает предпринимателей в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 16 января на частной территории в огне оказалась цистерна с топливом. Позже выяснилось, что владельцы торговали бензином. Пожар едва не перекинулся на соседние дома, но сотрудники МЧС вовремя успели приступить к ликвидации и не допустили серьезных последствий ЧП. Дознаватели склоняются к версии, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В пожаре пострадал подросток, который находился в момент пожара на месте происшествия. Ему оказана помощь, он не госпитализирован.

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#Новости#Происшествия
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