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В Новосибирске 17-летний парень поступил в ожоговый центр после пожара бензовоза

17 января 07:33
Фото: pixabay.com
Парень самостоятельно пришел в больницу.

Стало известно об одном пострадавшем при возгорании бензовоза в Октябрьском районе Новосибирска утром 17 января.

В МЧС по области сообщили, что с травмами в ожоговый центр поступил 17-летний подросток, который в момент пожара был рядом с местом происшествия. О его состоянии не сообщается.

Напомним, утром в понедельник загорелась емкость по хранению бензина, в которой находился ГСМ. Площадь возгорания достигла 100 квадратов, огонь мог перекинуться на частные дома. На ликвидацию происшествия выехали полсотни пожарных и 14 единиц спецтехники. Им удалось не допустить распространения огня.

После случившегося мэр распорядился во всех районах города проверить работу нестационарных АЗС.

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#Новости#Происшествия
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