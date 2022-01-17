В Новосибирске 17-летний парень поступил в ожоговый центр после пожара бензовоза

Стало известно об одном пострадавшем при возгорании бензовоза в Октябрьском районе Новосибирска утром 17 января.
В МЧС по области сообщили, что с травмами в ожоговый центр поступил 17-летний подросток, который в момент пожара был рядом с местом происшествия. О его состоянии не сообщается.
Напомним, утром в понедельник загорелась емкость по хранению бензина, в которой находился ГСМ. Площадь возгорания достигла 100 квадратов, огонь мог перекинуться на частные дома. На ликвидацию происшествия выехали полсотни пожарных и 14 единиц спецтехники. Им удалось не допустить распространения огня.