В Новосибирске мужчина ограбил квартиру пенсионерки на 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Римского-Корсакова. Злоумышленник отжал окно и проник в квартиру 67-летней женщины. Он украл оттуда деньги и драгоценные украшения. Сумма ущерба превысила 160 тысяч.
Правоохранители нашли преступника. Как оказалось, это был 50-летний новосибирец. Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Теперь мужчину обвиняют в краже. Его заключили под стражу. Идут дальнейшие разбирательства.