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В Новосибирске мужчина ограбил квартиру пенсионерки на 160 тысяч

18 января 03:39
Фото: pixabay.com
Злоумышленник находится под стражей.

В Новосибирске мужчина ограбил квартиру пенсионерки на 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Римского-Корсакова. Злоумышленник отжал окно и проник в квартиру 67-летней женщины. Он украл оттуда деньги и драгоценные украшения. Сумма ущерба превысила 160 тысяч.

Правоохранители нашли преступника. Как оказалось, это был 50-летний новосибирец. Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Теперь мужчину обвиняют в краже. Его заключили под стражу. Идут дальнейшие разбирательства.

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#Новости#Криминал
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