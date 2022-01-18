В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру за 48 миллионов с видом на НГУ. Объявление опубликовали на сайте N1.ru.
Жилье располагается в Академгородке в сосновом бору. Дом построили в 2003 году. Квартира имеет площадь почти в 200 квадратных метров. Владелец просит за нее 48,8 миллиона рублей.
В квартире имеется гостиная, несколько комнат, кабинет, большие коридоры и 4 санузла – основной, два детских, душевая кабина с сауной. Новым владельцам предлагается доплатить за оставленную мебель.
За жильем закреплено два парковочных места. У дома хорошо развита инфраструктура. Имеются как детские сады, так и гимназии с университетом.
Известно, что квартира продается уже с 2020 года. В этом доме это самое дорогое жилье. Изначально цену выставляли в 60 миллионов, но затем снизили до 48, пишет НГС.