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В Новосибирске закупят 20 машин для уборки на 50 миллионов

18 января 05:32
Фото: pixabay.com
Особое внимание уделят снегоуборочным машинам.

В Новосибирске закупят 20 уборочных машин на 50 миллионов. Обновить автопарк планируют в 2022 году.

Городская мэрия в феврале объявит конкурс на закупку новой техники. За 50,8 миллионов рублей планируют купить 9 машин и 11 установок. В их числе – пять тракторов МТЗ-82, четыре шнекороторные установки для уборки снега и две установки для обработки дорог реагентами, измельчитель веток, две комбинированных машины на базе КАМАЗа и другое.

«Один небольшой погрузчик «Четра» заменяет пятерых рабочих. Такая машина значительно повышает качество уборки тротуаров. В прошлом году за счет экономии бюджета мы полностью рассчитались за эту технику, и в этом году у нас есть возможность продолжить обновление парка. В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить МЧМ по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах», – рассказал мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по уборке тротуаров.

В прошлом году власти закупили 23 единицы техники на 103 миллиона рублей. Ранее мы писали, что для Новосибирской области закупят более 110 единиц лесной техники.

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#Новости#Транспорт
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