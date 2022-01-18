В Новосибирске закупят 20 машин для уборки на 50 миллионов

«Один небольшой погрузчик «Четра» заменяет пятерых рабочих. Такая машина значительно повышает качество уборки тротуаров. В прошлом году за счет экономии бюджета мы полностью рассчитались за эту технику, и в этом году у нас есть возможность продолжить обновление парка. В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить МЧМ по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах», – рассказал мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по уборке тротуаров.