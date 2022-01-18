В новосибирском долгострое продают квартиру площадью 13 квадратов за 945 тысяч рублей

Агрегатор недвижимости Restate составил ТОП-10 самых маленьких студий, продаваемых в России. Первое место в этом рейтинге досталось квартире из Новосибирска.
Студия площадью 13 квадратных метров продается за 945 тысяч рублей. Она находится на 16 этаже 24 этажного дома по улице Кропоткина. Из плюсов такого жилья, помимо цены, это застекленная лоджия и трехметровые потолки. Отмечается, что в шаговой доступности находится станция метров и один из ТРЦ.
Как заявили редакции Atas.info в компании Restate, все достоинства перечеркиваются одним нюансом - это долгострой, хоть и в высокой степени готовности. Срок сдачи дома был намечен на конец 2019 года, но он так и не состоялся пока.