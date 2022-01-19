В Новосибирске начиная с четверга похолодает до -24 градусов

Пятница, 21 января, отметится ночной температурой -18…-20 градусов, а в пригороде по-прежнему холоднее, до -21…-23 градусов. Днем температура поднимается до -13…-15 градусов. Осадков вновь не прогнозируется при восточном ветре в 2-7 метров в секунду. Суббота, 22 января, начнется с ночной температуры -19…-21 градус в центре города и -22…-24 градуса в пригороде. Днем заметно теплее, около 14…-16 градусов. Направление и скорость ветра не изменятся.