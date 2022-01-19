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В Новосибирске начиная с четверга похолодает до -24 градусов

19 января 13:44
Фото: pixabay.com
Серьезные морозы вернутся в столицу Сибири уже к выходным.

Прошедшие выходные оказались аномально теплыми в Новосибирске. Температура поднималась до +2 градусов, но за окном - январь, а значит возвращение морозов было неизбежно. Начиная с четверга, 20 января, в столице Сибири начнет все сильнее подмораживать, пока в субботу столбики термометров не покажут 24 градуса.

В четверг ночная температура в Новосибирске опустится до -16…-18 градусов, хотя в пригороде окажется еще морознее, до -20…-22 градусов. Днем, согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, столбики термометров покажут -12…-14 градусов. Осадков не ожидается, хотя прогнозируется пасмурная погода.

Пятница, 21 января, отметится ночной температурой -18…-20 градусов, а в пригороде по-прежнему холоднее, до -21…-23 градусов. Днем температура поднимается до -13…-15 градусов. Осадков вновь не прогнозируется при восточном ветре в 2-7 метров в секунду. Суббота, 22 января, начнется с ночной температуры -19…-21 градус в центре города и -22…-24 градуса в пригороде. Днем заметно теплее, около 14…-16 градусов. Направление и скорость ветра не изменятся.

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