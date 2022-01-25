Posted 25 января 2022, 05:17
Published 25 января 2022, 05:17
Modified 17 сентября 2022, 07:02
Updated 17 сентября 2022, 07:02
В Новосибирской области 11 школ перешли на дистанционный формат обучения. Такие изменения ввели из-за эпидситуации в регионе. Об этом сообщила руководитель штаба при Минобре Оксана Василенко.
Так, в Новосибирске на удаленку перевели учеников шести школ. Режим работы поменяли некоторые учебные заведение и в области. Известно, что там закрыли девять школ из-за ОРВИ и две школы из-за ковида.
В городе из-за ОРВИ закрыты школы № 207, 34, 41, 175, 23, гимназия № 11. А в области закрыты МКОУ Белоярская СОШ, Областной центр образования, школа в поселке Ливнево. Из-за коронавируса на дистанционку перевели Барышевскую СШ и МБОУ «Лицей Технополис», пишет НГС.
«Есть предписания Роспотребнадзора, есть превышение порога заболеваемости ОРВИ, болеют дети и часть учителей», — сообщила Оксана Василенко.
При этом в школе № 41 ввели дополнительные каникулы для первоклашек. Ранее мы писали, что новосибирскую школу №52 также перевели на дистанционный формат обучения,