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Posted 25 января 2022, 05:17

Published 25 января 2022, 05:17

Modified 17 сентября 2022, 07:02

Updated 17 сентября 2022, 07:02

В Новосибирской области 11 школ перешли на дистанционный формат обучения

25 января 2022, 05:17
В некоторых школах первоклассникам ввели дополнительные каникулы.

В Новосибирской области 11 школ перешли на дистанционный формат обучения. Такие изменения ввели из-за эпидситуации в регионе. Об этом сообщила руководитель штаба при Минобре Оксана Василенко.

Так, в Новосибирске на удаленку перевели учеников шести школ. Режим работы поменяли некоторые учебные заведение и в области. Известно, что там закрыли девять школ из-за ОРВИ и две школы из-за ковида.

В городе из-за ОРВИ закрыты школы № 207, 34, 41, 175, 23, гимназия № 11. А в области закрыты МКОУ Белоярская СОШ, Областной центр образования, школа в поселке Ливнево. Из-за коронавируса на дистанционку перевели Барышевскую СШ и МБОУ «Лицей Технополис», пишет НГС.

«Есть предписания Роспотребнадзора, есть превышение порога заболеваемости ОРВИ, болеют дети и часть учителей», — сообщила Оксана Василенко.

При этом в школе № 41 ввели дополнительные каникулы для первоклашек. Ранее мы писали, что новосибирскую школу №52 также перевели на дистанционный формат обучения,

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#Образование
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