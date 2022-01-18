Роспотребнадзор готовит регион к возможному переходу на дистант

В Ханты-Мансийском автономном округе готовятся перевести трудовые коллективы и школы на дистант. Об этом сообщает muksun.fm со ссылкой на главного санитарного врача региона Майю Соловьёву.
Сегодня, 18 января, в ходе заседания оперштаба глава местного управления Роспотребнадзора заявила, что ХМАО должен перейти на дистант до пика заболеваемости. Соловьева заявила, что речь идет как о трудовых коллективах, так и о детских образовательных учреждениях.
По словам Соловьевой, в регионе необходимо поддерживать охват тестированием на уровне выше 300 на 100 тысяч населения, требуется обследовать возвращающихся из отпусков сотрудников и увеличить охват прививками. Также необходимо усилить утренние фильтры на предприятиях и в школах.