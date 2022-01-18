В Новосибирской области могут развернуть 7000 коек для больных коронавирусом. Об этом редакции Atas.info сообщили в региональном правительстве по итогам участия губернатора Травникова в заседании Координационного совета при Правительстве РФ.
В настоящее время в регионе для лечения ковида развернуто 4135 коек на базе 48 медицинских организаций. При этом к лечению привлекаются как больницы федерального подчинения, так и частные клиники. По состоянию на 17 января свободными оставались 1690 коек, то есть 40,9%.
Если ситуация ухудшится, то в Новосибирской области смогут перепрофилировать всего 6475 коек в больницах, подчиняющихся региональному минздраву. Если привлечь частные клиники и больницы федерального подчиения, то количество коек для больных коронавирусом могут увеличить до семи тысяч.