В Новосибирской области могут развернуть 7000 коек для больных коронавирусом

В настоящее время в регионе для лечения ковида развернуто 4135 коек на базе 48 медицинских организаций. При этом к лечению привлекаются как больницы федерального подчинения, так и частные клиники. По состоянию на 17 января свободными оставались 1690 коек, то есть 40,9%.