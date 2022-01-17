В Новосибирске от коронавируса скончалась 28-летняя девушка

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек. Среди них пять мужчин в возрасте: 61, 68, 69, 71, 84 лет. А также одиннадцать женщин в возрасте: 28, 49, 58, 59, 71, 62, 68, 84, 81, 64 и 67 лет. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 4 452 новосибирца.