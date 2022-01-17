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В Новосибирске от коронавируса скончалась 28-летняя девушка

17 января 09:03
Фото: pixabay.com
Всего умерли 16 зараженных.

В Новосибирске от коронавируса скончалась 28-летняя девушка. Такую информацию сообщили в оперштабе на 17 января.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек. Среди них пять мужчин в возрасте: 61, 68, 69, 71, 84 лет. А также одиннадцать женщин в возрасте: 28, 49, 58, 59, 71, 62, 68, 84, 81, 64 и 67 лет. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 4 452 новосибирца.

С начала эпидемии вируса заразились 99 112 человек. По данным на 17 января заболели еще 230 человек. За день выздоровели 316 пациентов. За весь период – 70 131 пациент.

На данный момент в реанимационном отделении находятся 279 человек. Из них 31 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в ковидных госпиталях лежат 2 483 пациента. Из них 22 – это дети.

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