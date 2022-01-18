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Из-за коронавируса в реанимацию попали 275 жителей Новосибирской области

18 января 09:21
Фото: сайт Правительства НСО
37 человек находятся с тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Из-за коронавируса в реанимацию попали 275 жителей Новосибирской области. Из них 37 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего же в больницы с COVID-19 или с подозрением на него госпитализированы 2 452 новосибирца, в том числе 30 детей.

Согласно данным регионального оперштаба, представленным 18 января, за сутки коронавирусом заболели еще 237 человек. В Новосибирской области зарегистрировано 99 349 случаев коронавируса, в том числе – у 11 362 детей. К настоящему моменту 70 460 пациентов уже выписаны с выздоровлением, а за прошедшие сутки выздоровели 329 человек.

Скончались еще двенадцать жителей Новосибирской области. Жертвами коронавируса стали мужчины в возрасте 56 лет, 67 лет, 70 лет, 86 лет и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 67 лет, 71 год, 78 лет, 82 года, 86 лет, 90 лет. Всего в регионе, по официальным данным властей, от ковида умерли 4 464 человека.

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#Новости#Происшествия
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