Из-за коронавируса в реанимацию попали 275 жителей Новосибирской области

Скончались еще двенадцать жителей Новосибирской области. Жертвами коронавируса стали мужчины в возрасте 56 лет, 67 лет, 70 лет, 86 лет и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 67 лет, 71 год, 78 лет, 82 года, 86 лет, 90 лет. Всего в регионе, по официальным данным властей, от ковида умерли 4 464 человека.