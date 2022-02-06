В Новосибирске установят 210 новых умных остановок

Posted 6 февраля 2022, 08:30
Published 6 февраля 2022, 08:30
Modified 17 сентября 2022, 07:07
Updated 17 сентября 2022, 07:07
210 новых умных остановок установят в Новосибирске. Таковы результаты подписанного концессионного соглашения. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
Концессия рассчитана на 15 лет. Стоимость проекта - 395 млн руб.
140 остановок будут представлять собой обычные навесы. А вот 70 объектов будут представлены полноценными павильонами.
Внешне умные остановки никак не будут отличаться от привычных. Они состоят из металлического каркаса с остеклением. А вот внутри остановок появится освещение, Wi-Fi роутер с бесплатным доступом в интернет, тревожная кнопка «112», система видеонаблюдения, интерактивные карты с движением транспорта, USB-порты для зарядки устройств.