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Posted 6 февраля 2022, 08:30

Published 6 февраля 2022, 08:30

Modified 17 сентября 2022, 07:07

Updated 17 сентября 2022, 07:07

В Новосибирске установят 210 новых умных остановок

В Новосибирске установят 210 новых умных остановок

6 февраля 2022, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стоимость проекта - 395 млн руб.

210 новых умных остановок установят в Новосибирске. Таковы результаты подписанного концессионного соглашения. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Концессия рассчитана на 15 лет. Стоимость проекта - 395 млн руб.

140 остановок будут представлять собой обычные навесы. А вот 70 объектов будут представлены полноценными павильонами.

Внешне умные остановки никак не будут отличаться от привычных. Они состоят из металлического каркаса с остеклением. А вот внутри остановок появится освещение, Wi-Fi роутер с бесплатным доступом в интернет, тревожная кнопка «112», система видеонаблюдения, интерактивные карты с движением транспорта, USB-порты для зарядки устройств.

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