В Новосибирске установят 210 новых умных остановок

Внешне умные остановки никак не будут отличаться от привычных. Они состоят из металлического каркаса с остеклением. А вот внутри остановок появится освещение, Wi-Fi роутер с бесплатным доступом в интернет, тревожная кнопка «112», система видеонаблюдения, интерактивные карты с движением транспорта, USB-порты для зарядки устройств.