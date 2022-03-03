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Posted 3 марта 2022, 19:15

Published 3 марта 2022, 19:15

Modified 17 сентября 2022, 07:14

Updated 17 сентября 2022, 07:14

Чем закончились переговоры представителей России и Украины 3 марта

Чем закончились переговоры представителей России и Украины 3 марта

3 марта 2022, 19:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Переговоры между Россией и Украиной закончились договоренностью создать гуманитарные коридоры.

В четверг, 3 марта, в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между представителями России и Украиной. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, которые приводит ТАСС, достигнут существенный прогресс, поскольку Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для мирного населения.

Мединский назвал вопрос о спасении людей, которые оказались в зоне конфликта, главным на переговорах. Он рассказал, что Министерство обороны России и Министерство обороны Украины договорились о том, как поддерживать коридоры, по которым могут выйти мирные жители. Более того, речь шла о возможности временно прекратить столкновения там, где действуют гуманитарные коридоры, на то время, пока по ним выходят гражданские.

Глава российский делегации на переговорах с Украиной пояснил, что всего обсуждались три блока вопросов. Первый относился к военным. Второй касался международных и гуманитарных проблем, а третий был посвящен будущему политическому урегулированию конфликта. Мединский заявил, что по части из поставленных вопросов сторонам даже удалось достичь взаимопонимания.

Мединский призвал мирное население воспользоваться предоставляемыми гуманитарными коридорами. Или людям нужно предпринять любые шаги к тому, чтобы продолжающийся конфликт был прекращен.

В тот же день Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном указал, что «задачи военной спецоперации будут в любом случае выполнены» - на Украине будет проходить демилитаризация и присвоение нейтрального статуса государству, чтобы с этой стороны никогда не было угрозы. Он призвал не затягивать с переговорами, которые приведут только к дополнительным требования к Киеву.

Днем 3 марта Минобороны РФ обнародовало точные цифры потерь в частях ВС РФ и украинской стороны за первую неделю спецоперации. Карта спецоперации на 4 марта 2022 – в материале Atas.info.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомеле. Он продолжался пять часов, а Владимир Мединский тогда заявлял, что готов вести переговоры с Украиной столько, сколько потребуется для того, чтобы стороны могли договориться.

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