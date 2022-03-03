Чем закончились переговоры представителей России и Украины 3 марта

В тот же день Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном указал, что «задачи военной спецоперации будут в любом случае выполнены» - на Украине будет проходить демилитаризация и присвоение нейтрального статуса государству, чтобы с этой стороны никогда не было угрозы. Он призвал не затягивать с переговорами, которые приведут только к дополнительным требования к Киеву.