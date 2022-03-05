Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 5 марта 2022

Posted 5 марта 2022, 02:37
Published 5 марта 2022, 02:37
Modified 17 сентября 2022, 07:16
Updated 17 сентября 2022, 07:16
Подразделения российской армии продолжали наступление на широком фронте. Под контроль взяты населенные пункты Пятихатки, Гусарка, Пологи, Шевченково, Новоданиловка и Щербаки. Днем ранее Минобороны распространило видео продвижения бронетехники ВС РФ в Полесском районе Киевской области.
Войска ЛНР заняли населенные пункты Шандриголово, Дарилово, Среднее, Александровка, Лозовое. Армия ДНР взяла пункты Розовка, Пузатое, Труженка и Знаменовка.
«Отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий, - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы», - об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на втором брифинге 4 марта 2022.
На утреннем брифинге 5 марта Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы ДНР за ночь продвинулись на 27 км.
Части Вооруженных Сил РФ наступают широким фронтом. Взяты населенные пункты Преображенка, Загорное, Комсомольское, Дорожнянка, Решетиловское, Чубаревка, Константиновка, Шевченко, Любимовка, Пролетарское,.
Ударом высокоточного оружия большой дальности в городе Житомире уничтожен склад боеприпасов, где хранились противотанковые ракетные комплексы NLOW и Javelin.
Всего за время операции уничтожено: 66 самолетов ВСУ на земле и 16 в воздухе, 708 танков и бронемашин, 98 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и «Оса», 261 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее Минобороны сообщило о перестрелке, произошедшей на охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС в ночь на 4 марта. Около двух часов ночи патруль Росгвардии был обстрелян украинской диверсионной группой из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами станции. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, диверсанты подожгли корпус. Возгорание было потушено пожарными. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Радиоактивный фон в районе, где расположена АЭС соответствует норме. Подробности инцидента в материале Atas.info.