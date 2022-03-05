Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 5 марта 2022

Ранее Минобороны сообщило о перестрелке, произошедшей на охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС в ночь на 4 марта. Около двух часов ночи патруль Росгвардии был обстрелян украинской диверсионной группой из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами станции. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, диверсанты подожгли корпус. Возгорание было потушено пожарными. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Радиоактивный фон в районе, где расположена АЭС соответствует норме. Подробности инцидента в материале Atas.info.