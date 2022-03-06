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Posted 6 марта 2022, 01:41

Published 6 марта 2022, 01:41

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 6 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 6 марта 2022

6 марта 2022, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вооруженные силы РФ и войска ДНР и ЛНР 5 марта взяли под контроль ряд населенных пунктов.

Актуальная карта военной спецоперации на 8 марта уже опубликована Atas.info. Чем закончились переговоры России и Украины 7 марта в Беловежской пуще – читайте по ссылке.

Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль Голиково, Невское, Катериновку, а войска ДНР - Зачатовка, Хдебодаровка, Новотатаровка, Затишье, Мирное.

Им удалось продвинуться на 7 километров.

На брифинге сообщалось, что для эвакуации мирного населения в городах Мариуполь и Волноваха вводился «режим тишины». Это значит, что на это время были остановлены боевые действия.

Но по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве «живого щита».

«Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены» - сказано в сообщении Минобороны.

Подразделения российских Вооруженных Сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино, Малиновка.

5 марта продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены: 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1», в воздушном бою в районе ЖИТОМИРА сбито 4 самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе НЕЖИНА сбит 1 Су-25.

Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 68 радиолокационных станций.

Уничтожены: 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппарата.

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