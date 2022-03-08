Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 8 марта 2022

«По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», - сообщил Игорь Конашенков.