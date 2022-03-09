Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 марта 2022

Напомним, на переговорах России и Украины 7 марта обсуждалась работа гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из городов, в том числе Мариуполя. Договоренности о гуманитарных коридорах от 3 марта, не были реализованы 5 и 6 марта.