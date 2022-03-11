Какие международные рейсы из Толмачево остались после санкций

Россия в свете последних событий попала под ряд санкций, которые коснулись так же международных авиакомпаний. Для нашей страны в настоящий момент закрыто всё небо Европы. По информации сотрудников аэропорта Толмачёво, из Новосибирска на внутренних линиях осуществляются полёты практически по всем направлениям, за исключением нескольких мест.