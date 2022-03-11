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Posted 11 марта 2022, 09:40

Published 11 марта 2022, 09:40

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Какие международные рейсы из Толмачево остались после санкций

Какие международные рейсы из Толмачево остались после санкций

11 марта 2022, 09:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Медиахолдинг1Mi.
В новосибирском аэропорту Толмачёво рассказали, в какие страны можно улететь в марте 2022 года.

В марте из Новосибирска можно улететь в Дубай и страны СНГ, а на некоторые внутренние направления введены ограничения. Об этом «atas.info» рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Россия в свете последних событий попала под ряд санкций, которые коснулись так же международных авиакомпаний. Для нашей страны в настоящий момент закрыто всё небо Европы. По информации сотрудников аэропорта Толмачёво, из Новосибирска на внутренних линиях осуществляются полёты практически по всем направлениям, за исключением нескольких мест.

«Временные ограничения на перелёты действуют в аэропортах Анапы, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону и Симферополя», - уточнили в пресс-службе Толмачёво.

Также добавили, что на неопределённый срок прекращены полёты авиакомпаний FlyArystan рейса «Нур-Султан – Новосибирск». Продолжают вылеты Avia Traffic Company, Узбекские авиалинии, Flydubai, Сомон Эйр, Бердские авиалинии.

«Из Толмачёво сейчас можно улететь в Дубай и страны СНГ. Только сегодня мы получили заявку от S7 на возобновление до 28 марта полётов в Бишкек, Ош, Душанбе, Худжант, Курган-Тюбе».

Напомним, ранее Росавицация закрыла южные аэропорты России. Всего ограничили полёты в 11 воздушных гаваней.

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