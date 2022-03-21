Актуальная карта боевых действий на Украине сегодня 22 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.
Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт СЛАДКОЕ. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс».
Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта НОВОМИХАЙЛОВКА.
Кроме того, подразделениями Донецкой Республики ведутся бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершается овладение населенным пунктом ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ.
В населенном пункте НИКОЛАЕВКА в пригороде КИЕВА, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины.
Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне НОВАЯ ЛЮБОМИРКА в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов.
Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР.
За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов НАЛИВАЙКОВКА и ЗОЛОЧЕВА, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе ВЫШГОРОД, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.
«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России.
По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались «не в сторону города».
Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». Хочу в очередной раз подчеркнуть, - Вооруженные Силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ», - заявил на брифинге Минобороны РФ 21 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило о новом применении гиперзвукового оружия «Кинжал». Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в Николаевской области у населенного пункта Константиновка.
Звания Героя России за выполнение задач в ходе спецоперации удостоен первый летчик ВКС РФ, майор Виктор Дудин. Свою первую воздушную цель -украинский истребитель Су-27 ВСУ - он поразил уже в первый день СВО. Также Дудин уничтожил мобильный ЗРК ПВО «Бук-М1», снизившись на высоту менее 400 м.