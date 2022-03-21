Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». Хочу в очередной раз подчеркнуть, - Вооруженные Силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ», - заявил на брифинге Минобороны РФ 21 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.