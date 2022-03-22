На окраине Киева, в районе Виноградарь, по российским военнослужащим велись обстрелы из реактивных систем залпового огня, размещенных в жилых кварталах. Пощади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 21 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.