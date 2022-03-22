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Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 22 марта 2022

22 марта 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минобороны РФ сообщило подробности о применении гиперзвукового оружия «Кинжал», неуязвимого для ПВО. Также рассказано об уничтожении батареи залпового огня в неработающем ТЦ на окраине Киева.

Актуальная карта боевых действий на Украине сегодня 23 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.

Минобороны РФ сообщило подробности о применении гиперзвукового оружия «Кинжал», неуязвимого для ПВО. Также рассказано об уничтожении батареи залпового огня в неработающем ТЦ на окраине Киева.

На окраине Киева, в районе Виноградарь, по российским военнослужащим велись обстрелы из реактивных систем залпового огня, размещенных в жилых кварталах. Пощади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 21 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.

На видеокадрах российской разведки было показано, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре.

Также на брифинге Минобороны РФ было рассказано о результатах применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населенном пункте Делятин, Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка, Николаевской области.

Применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут.

За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено.

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