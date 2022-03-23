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Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 23 марта 2022

23 марта 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Войска РФ продвинулись на 4 км за прошедший день, и вышли к Новомихайловке, сообщает Минобороны РФ. Высокоточным оружием были уничтожены крупные склады вооружения, боеприпасов и ГСМ.
Сюжет
Украина

Актуальная карта боевых действий на Украине сегодня 24 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.

Вооруженные силы РФ продвинулись на 4 км и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Идет преследование 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил на вечернем брифинге 22 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Силы ДНР взяли населенный пункт Верхнеторецкое и атакуют подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины.

22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке, а в Надеждинке и Новоалександровке - склады боеприпасов.

Авиацией поражены 83 военных объекта Украины: 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники.

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