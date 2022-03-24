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Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 24 марта 2022

24 марта 02:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
К утру 24 марта российской армией взят под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сюжет
Украина

Актуальная карта боевых действий на Украине сегодня 25 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.

Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам ВСУ нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Были уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, из них девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, рядом с Киевом. А также штаб соединения и ракетно-артиллерийский склад в Донецкой области - населенный пункт Бахмут, сообщил на брифинге 24 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее, на вечернем брифинге 23 марта сообщалось, что российские ВС за день продвинулись еще на 2 км и ведут бой против 54-й механизированной бригады ВСУ на южных окраинах населенного пункта Новомихайловка.

Войска ДНР завершили зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое. Идут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ за населенные пункты Каменка и Новобахмутовка.

Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов под Киевом, Изюмом, Сумами, Харьковом и Черниговом.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.

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