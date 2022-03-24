Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам ВСУ нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Были уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, из них девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, рядом с Киевом. А также штаб соединения и ракетно-артиллерийский склад в Донецкой области - населенный пункт Бахмут, сообщил на брифинге 24 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.