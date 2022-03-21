Пылевую бурю на дороге заметили водители в Новосибирске

Автомобилисты заметили пылевую буру на дороге в Новосибирске. Об этом стало известно в группе «АСТ-54».
Пыльное облако появилось на проезжей части из-за проводимых дорожных работ. Однако понравилось это далеко не всем жителям Новосибирска. Большинство возмутились весенней «уборкой дорог» в комментариях.
«Ещё не сошёл снег и не отступили морозы, а весенняя уборка улиц в Пылесибирске уже идёт по плану», - написали в сообщении.
Как отметили подписчики группы, такая «уборка» не принесет должного эффекта. По словам новосибирцев, дорожники лишь перемещают пыль с земли в воздух.
«Кто-нибудь, подскажите им, что перемещение пыли с земли в воздух это не уборка улиц, она из-за гравитации обратно осядет», - написал новосибирец в комментариях.