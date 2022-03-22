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Жителя Барабинского района осудили на 13 лет колонии за два удара кулаком

22 марта 13:34
Известен приговор жителю села Дунаевка в Барабинском районе, который убил своего знакомого несколькими кулачными ударами.

22 марта стал известен приговор жителю села Дунаевка в Барабинском районе, который убил своего знакомого несколькими кулачными ударами.

Водителю назначили штраф 3 млн за сбитую насмерть 10-летнюю девочкуПо версии следствия, представленной в суде, в октябре 2020 года 45-летний местный житель, находившийся в квартире на улице Школьная в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил кулаками по голове своего знакомого. От полученных во время ударов травм 48-летний мужчина скончался.

Собранные Барабинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Новосибирской области доказательства, а также обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей суд признал достаточными и вынес подсудимому приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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