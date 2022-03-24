День работника культуры 2022: поздравления официальные в стихах и прозе

В этот день мы чествуем всех, чья деятельность направлена на сохранение и развитие культурного наследия нашей родины. Именно вы помогаете делать нашу жизнь яркой и разнообразной. Вы связываете народы и страны, целый мир в единое целое! В каждом из вас заложен огромный творческий потенциал и колоссальная энергия, позволяющая обеспечивать надёжную связь между поколениями и народами, воспитывать молодое поколение творцов.