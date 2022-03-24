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К середине апреля ликвидируют дефицит офисной бумаги в Новосибирске

24 марта 03:19
Фото: Атас.инфо
В производстве сократят количество химических компонентов.

В правительстве Новосибирской области пообещали устранить дефицит бумаги к апрелю. Сейчас производители планируют выпускать новую линейку продукции без использования импортных компонентов. Данный вопрос обсудили 23 марта в министерстве промышленности и торговли.

«По данным Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, на заводе полубеленой целлюлозы, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Данная линейка не требует импортных химических компонентов, и после выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что остудит рынок и снизит количество спекуляций», - говорится в сообщении.

Известно, что беленую бумагу с применением российских химических компонентов начнут выпускать уже в мае 2022 года. Помимо этого, компании готовятся выпустить новые виды небеленой офисной и офсетной бумаги и картона.

«В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует ГОСТу для писче-печатной бумаги. Также на производстве в Ленинградской области разрабатываются новые продукты в линейке и другой продукции – картона и целлюлозы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее помощников депутата попросили экономить офисную бумагу. Просьбу объяснили тем, что офисная бумага подорожала, и возникли перебои с поставками в Новосибирск.

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#Новости#Бумага#Дефицит#2022#Технологии
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