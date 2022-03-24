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Мэрия Новосибирска перешла на экономию бумаги из-за дефицита

24 марта 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
На электронный документооборот предложил перейти мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэрия Новосибирска вслед за депутатами Горсовета начала экономить бумагу. Городские власти перешли для этого на цифровой документооборот, сообщил градоначальник Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 24 марта.

По словам главы города, есть только одна возможность решения проблемы дефицита – это снизить использование бумаги путём перехода на электронный документооборот.

«Сегодня мы вслед за правительством Новосибирской области планируем переходить на цифровой документооборот и таким образом решим проблему дефицита бумаги», - отметил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее экономить офисную бумагу призвали помощников депутатов Горсовета Новосибирска. Им предложили печатать файлы с двух сторон так, как возникла её нехватка.

Оказалось, что подобная проблема возникла в ряде городских офисах и учреждениях. Всему виной перебои с поставкой бумаги и её высокая стоимость – от 1500 до 3000 рублей.

На днях областные власти заявляли, что ситуация стабилизируется в первой декаде апреля. Российские производители бумаги уже приступили к выпуску.

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