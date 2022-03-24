Выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет – как оформить с 1 апреля 2022 года

На детские пособия могут претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В расчёт идут и размеры имущества: владение членами семьи одной квартиры, если на каждого приходится менее 24 кв. м или домом - меньше 40 кв. м соответственно. Также в собственности имеются дача, автомобиль, нежилое помещение.