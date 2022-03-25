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Известная повар из Новосибирска потеряла приличные деньги из-за блокировки Instagram*

25 марта 12:30
Фото: evgeha1108/инстаграм
Известная повар из Новосибирска Евгения Романова находится в поисках новой работы.

Кулинарный блогер из Новосибирска Евгения Романова, известная в социальных сетях роликами из столовой, потеряла несколько источников дохода из-за кризиса. Приличную прибыль ей приносили рекламные контакты в Instagram*.

Недавно Евгения потеряла работу на местном заводе Соса-Cola. Из-за ситуации на Украине компания решила закрыть столовую, в которой блогер зарабатывала на хлеб.

«Сам завод работает, но меня там нет. Устроилась на днях в «Кукурузу», откуда ушла несколько лет назад. И сейчас опять уволилась. Там многое изменилось, поменялся коллектив – мне, кажется, им тяжело было бы со мной. Сейчас я нахожусь в поисках работы. Попробую попасть на место повара в НГУ», - делится с Atas.info Евгения Романова.

Девушка обрела популярность два года назад, когда показала зрителям в TikTok, как быстро и мастерски можно готовить простые блюда. Ролики мгновенно разлетелись по социальным сетям, и Евгения обрела огромное число фанатов. После она решила в дополнение создать аккаунт в Instagram, чтобы радовать фолловеров новыми шедеврами.

14 марта 2022 года Instagram* заблокировали в России по требованию Роскомнадзора. Чуть позже соцсеть внесли в реестр запрещённых в РФ организаций. Ситуация привела к тому, что многие пользователи вынуждено перешли в Telegram, а некоторые известные личности остались без заработка.

Часть доходов из-за блокировки социальной сети потеряла и повар Евгения. С её слов, рекламные посты приносили ей «приличные деньги» в месяц.

«Инстаграм иногда работает, поэтому продолжаю выкладывать туда видео для своих подписчиков. Потом эти же ролики дублирую в Telegram. Но, к сожалению, все из социальной сети ушли после закрытия. Раньше за рекламу какого-нибудь канала или продукции я получала до 10 000 рублей. Бывало по-разному, однако мне эти деньги были не лишними – сумма приличная для Новосибирска, особенно как дополнение к основному заработку», - рассказывает известный блогер.

Несколько дней назад Евгению Романову приглашали поучаствовать в шоу «Бита Шефов» на телеканале «Пятница». Девушка долго обдумывала предложение и, в итоге, отказалась. С её слов, представители канала обещали оплатить проезд до Москвы, а вот за само участие гонораров не ожидалось.

«Сейчас ситуация такая у меня не простая. Есть вещи поважнее. Поэтому отказываюсь от некоторых проектов. Мне не на одной передаче не платили, а я была даже у Малахова», - сказала кулинар.

Тиктокерша не отчаивается и старается продолжать активность в оставшихся социальных сетях. Ведь на неё надеются подписчики.

К слову, ролики сибирячки набирают по тысячи просмотров. А на её различные каналы были подписаны около полумиллиона человек.

Напомним, ранее мы писали об известной маме 10 детей Оксане Усовой из Новосибирска, которая вела популярный блог о жизни в Instagram*. В социальной сети она получала поддержку от подписчиков, вела с ними светские беседы, делилась сокровенным, а после блокировки приложения делает всё возможное, чтобы освоится в новых соцсетях и продолжить общаться с виртуальными друзьями.

* Деятельность признана экстремистской и запрещена в России

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