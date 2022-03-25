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В Новосибирске мужчина преследовал и пытался убить бывшую возлюбленную

25 марта 03:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирца будут судить за ограбление и ранение ножом девушки, которая ему отказала.

Житель Новосибирска пойдет под суд за покушение на убийство своей бывшей девушки на глазах у ребёнка. Также его будут судить за ряд других преступлений, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в ноябре 2021 года мужчина пришёл на работу к девушке в кафе по улице Советская, 8 в центре Новосибирска. Там избил её, а потом украл смартфон и банковскую карту.

Спустя несколько дней сибиряк вернулся и стал угрожать даме расправой. Уже в декабре того же года надоедливый ухажёр решился убить возлюбленную за отказ вернуться к нему. Он ударил её ножом в живот на глазах у её дочери.

Девочка позвала на помощь и помогла матери отбиться от преступника. В испуге он сбежал, однако чуть позже был задержан полицейскими.

«В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в содеянном он признал частично», - дополнили в СУ СК России по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствие собрало все доказательства его вины на направило материалы в суд.

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#Новости#Криминал
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