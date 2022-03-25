Он предоставил в мэрию справку на первоочередное выделение земельного участка в Советском районе для строительства частного дома. Новосибирские власти выделили землю в аренду, но дом мужчина так и не построил. Он подделал технический план здания и декларацию объекта недвижимости, создав видимость того, что дом действительно существует, и оформил на него право собственности.