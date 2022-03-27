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Две девушки заблудились и чуть не замерзли в Новосибирском зоопарке

27 марта 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полицейские разбираются в причинах инцидента.

В Новосибирске две девушки заблудились в Заельцовском бору. Об этом сообщают в группе спасателей МАСС.

Инцидент произошел ранним утром 27 марта. В 6:03 одна из девушек позвонила спасателям и рассказала, что они с подругой находятся в овраге. Он был рядом с рекой 2-й Ельцовкой. Как именно выбраться из леса – они не знали.

После звонка батарея на телефоне сибирячки разрядилась. Спасателям только усложнил задачу севший телефон и темнота. Однако специалисты вычислили геолокацию потерявшихся девушек. Выяснилось, что это отдаленная часть территории зоопарка.

В результате поисков сотрудники МАСС нашли двух девушек 1998 и 2000 года рождения. Они сильно замерзли и устали. Сибирячкам оказали медицинскую помощь. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

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