В Новосибирске две девушки заблудились в Заельцовском бору. Об этом сообщают в группе спасателей МАСС.
Инцидент произошел ранним утром 27 марта. В 6:03 одна из девушек позвонила спасателям и рассказала, что они с подругой находятся в овраге. Он был рядом с рекой 2-й Ельцовкой. Как именно выбраться из леса – они не знали.
После звонка батарея на телефоне сибирячки разрядилась. Спасателям только усложнил задачу севший телефон и темнота. Однако специалисты вычислили геолокацию потерявшихся девушек. Выяснилось, что это отдаленная часть территории зоопарка.
В результате поисков сотрудники МАСС нашли двух девушек 1998 и 2000 года рождения. Они сильно замерзли и устали. Сибирячкам оказали медицинскую помощь. Правоохранители выясняют причины произошедшего.