В Новосибирской области в поселке Краснообск мама-блогер снимает на видео своих детей и набирает миллионы просмотров в TikTok. Полина Цюзик ведет блог в социальных сетях.
27-летняя Полина является мамой двойняшек. Ее сыновьям – год. В 2021 году она решила снять на видео в TikTok своих детей. Милые кадры сразу же залетели в рекомендации. До этого Полина работала мастером маникюра и подрабатывала туроператором. Затем она решила вести свой блог на тему туризма, но после того, как видео с ее двойняшками стало популярным – девушка решилась вести семейный блог.
Полина рассказала, что в TikTok она зарабатывала на рекламе. Однако теперь, когда видео на платформе запретили публиковать, она лишилась заработка. Ранее в ее роликах иногда была реклама детских подгузников и детского питания, пишет НГС.
Мама-блогер снимает видео на разные темы. Например, как она одевает своих сыновей на прогулку, как едят ее двойняшки, а также рассказывает смешные истории из их жизни. Сейчас у Полины 54 тысячи подписчиков. На ее роликах тысячи и миллионы просмотров. Сотни пользователей оставляют множество положительных комментариев и умиляются жизни с двойняшками.