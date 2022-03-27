27-летняя Полина является мамой двойняшек. Ее сыновьям – год. В 2021 году она решила снять на видео в TikTok своих детей. Милые кадры сразу же залетели в рекомендации. До этого Полина работала мастером маникюра и подрабатывала туроператором. Затем она решила вести свой блог на тему туризма, но после того, как видео с ее двойняшками стало популярным – девушка решилась вести семейный блог.