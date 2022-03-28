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Астрофотограф снял туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском

28 марта 01:25
Фото: Алексей Поляков
Фотографии Алексей сделал с помощью телескопа.

Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности «Бриллиантовое кольцо». Кадрами он поделился в социальных сетях.

Алексей Поляков запечатлел туманность в 30-ти километров от Новосибирска. На съемку он поехал ночью. Для того, чтобы хорошо разглядеть туманность ему потребовалось два часа. Фотограф сделал более 30 кадров на телескоп системы «Ньютон».

Фото: Алексей Поляков

«Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 Diamond ring (Бриллиантовое кольцо)», - подписал фотографии туманности фотограф.

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