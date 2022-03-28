Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.