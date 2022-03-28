Российские войска вышли на окраины Новоселовки, вклинившись на 2 км вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил на брифинге 28 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
Подразделения ЛНР продвинулись на 5 км и взяли населенные пункты Ивановка, Новосадское.
В районе Краматорска Донецкой области сбит украинский истребитель Су-27.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 ВВС Украины над Черниговской областью.
В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ».
Ранее, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средств РЭБ и прицелы для танков.
Вооруженными Силами РФ уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева. Также уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.