Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о пытках военнопленных из России

Мэр Новосибирска возмутился в своем Телегам-канале видео с пытками российских военнопленных. Глава города провел историческую параллель с издевательствами украинцев и нацистов при Гитлере.
27 марта по социальным сетям разлетелись кадры, на которых запечатлены жестокие издевательства украинских неонацистов над пленными российскими военнослужащими. Анатолий Локоть считает, что все должны увидеть эти страшные фото и видео (18+), чтобы было понимание, с каким злом сейчас идет борьба на Донбассе.
Мэр поделился, что его отец еще в детстве испытал на себе ужасы оккупации в Черниговской области. Фашисты вели жестокие пытки и казни.
«Он видел немецких оккупантов, видел румын, было много пугающих слухов о мадьярах (именно так называли этих союзников фашистской Германии), но самыми страшными – теми, кого все боялись, – отец называл «своих». Тех представителей местного населения, кто пошёл на службу оккупационному фашистскому режиму – бургомистры, старосты, полицаи, хиви. Они говорили на родном языке, всех знали, от них невозможно было спрятаться, что-то утаить, они отличались особой жестокостью. Именно они проводили поиск и казни участников антифашистского подполья, боролись с партизанами, проводили карательные операции, организовывали высылку в Германию мирного населения, оставшегося на временно оккупированной территории. Именно они проводили акции поиска и уничтожения евреев», – написал Анатолий Локоть.
Также глава города напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны открыто публиковали документальные свидетельства всех зверств оккупантов и коллаборационистов. Именно такая же задача стоит сейчас перед нами.
«Наоборот, тогда считали необходимым их обнародовать, рассказывать о сожжённой Хатыни, замученной Зое Космодемьянской, казнённых краснодонцах-молодогвардейцах, жертвах концлагерей, сожжённых в печах Освенцима и Бухенвальда, чтобы обличить фашизм как величайшее зло, показать его античеловеческую сущность. Такая же задача стоит перед нами сейчас», – рассказал мэр Новосибирска.
Так, кадры жестоких издевательств над российскими пленными – это свидетельство военных преступлений на современной Украине. Локоть пишет, что во время ВОВ нацисты среди пленных старались выявить коммунистов, комиссаров, евреев, а современные бандеровцы – только офицеров.
«Обратите внимание, они не допрашивают военнопленных, не пытаются получить информацию, они ритуально мучают и калечат их. Эти отбросы человечества испытывают удовольствие, когда причиняют боль и страдания другим. Это почерк фашистов. Именно этим отличались националисты всех мастей на временно оккупированной территории советского государства в годы Великой Отечественной войны», – написал Локоть.
Мэр добавил, что опубликованная видеозапись – это документ и свидетельство, которые обличают палачей.
«Они будут найдены. Неотвратимая кара постигнет всех военных преступников, издевавшихся над плененными российскими воинами и мирным населением. Эта видеозапись – обвинение против фашистского режима, который подчинил себе Украину и восемь лет мучил Донбасс», – заявил глава города.
Также Анатолий Локоть выражает надежду, что страшные кадры вразумят «либеральных миротворцев», которые до сих пор не понимают, от кого мы сейчас спасаем мир».