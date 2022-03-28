Закупиться натуральными и свежими продуктами на ярмарке выходного дня пожелали более 5 тысяч новосибирцев и гостей города. Из-за ажиотажного спроса к товарам фермерских и подсобных хозяйств в Новосибирске увеличили число ярмарок со 140 до 190.