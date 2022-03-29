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Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 29 марта 2022

29 марта 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вертолет, направленный для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сбит над Азовским морем вблизи Мариуполя, сообщает Минобороны РФ. За день уничтожены склады боеприпасов и ГСМ в Ровенской и Житомирской областях.
Сюжет
Украина

Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в Ровенской области у населенного пункта Клевань. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, сообщил заявил на брифинге Минобороны РФ 29 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.

За ночь авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 мест сосредоточения украинской боевой техники.

Также высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области у населенных пунктов Ушомир и Ввеселовка, снабжавших боеприпасами украинские войска под Киевом.

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В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», было заявлено на вечернем брифинге Минобороны РФ 28 марта.

За 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета ВВС Украины: в Житомирской области два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень и один Су-25 в Донецкой области – над населенным пунктом Дружковка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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