Из новосибирских аптек пропали жизненно важные лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона. По словам родственников больных, сейчас невозможно найти зарубежные препараты «Леводопа» и «Мадопар». А вот лекарство «Сталево» можно купить лишь в одной аптеке. Во все эти препараты входит действующее вещество «леводопа».
Болезнь Паркинсона (паралич дрожательный) — медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни — поражение нервных клеток ствола головного мозга. Средний возраст начала заболевания — 57 лет.
Как пишет НГС, перейти на аналоги важного препарата можно, но люди, которые болеют Паркинсоном, могут столкнуться с разными симптомами. На российском аптечном рынке еще остаются лекарства «Наком» и «Тидомет». К этим препаратам нужно подбирать новую индивидуальную дозировку, что затрудняет процесс.
Помимо этого, сибиряки могут столкнуться с новыми побочными эффектами. Отказ от привычных препаратов может привести к парализации или летальному исходу.
Ранее в Новосибирске с аптечных полок пропали препараты для щитовидной железы. Пациенты с проблемной щитовидной железой не могли купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия». Однако после скандала лекарства все же завезли.
Обновлено. После публикации управление Росздравнадзор по Новосибирской области официально опровергло информацию о нехватке препаратов с действующим веществом «леводопа».Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в настоящее время в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарства, которые нужны для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.