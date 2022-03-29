Из новосибирских аптек пропали жизненно важные лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона. По словам родственников больных, сейчас невозможно найти зарубежные препараты «Леводопа» и «Мадопар». А вот лекарство «Сталево» можно купить лишь в одной аптеке. Во все эти препараты входит действующее вещество «леводопа».