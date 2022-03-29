Нападение на несовершеннолетнего произошло 26 марта в Заельцовском районе города. Между компанией подростков и мужчиной произошел конфликт. В результате новосибирец ударил ребенка несколько раз. Сейчас мальчик находится в больнице с разными повреждениями: сотрясение мозга, разные гематомы, множественные ушибы ребер и грудной клетки.