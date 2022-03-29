Следственный комитет начал доследственную проверку по факту избиения 13-летнего мальчика на Красном проспекте в Новосибирске. Об этом информируют в СК по НСО.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений 13-летнему мальчику», - написано в сообщении.
Нападение на несовершеннолетнего произошло 26 марта в Заельцовском районе города. Между компанией подростков и мужчиной произошел конфликт. В результате новосибирец ударил ребенка несколько раз. Сейчас мальчик находится в больнице с разными повреждениями: сотрясение мозга, разные гематомы, множественные ушибы ребер и грудной клетки.
«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности мужчины. Выясняются причины и условия, способствовавшие данному инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - уточнили в СК.